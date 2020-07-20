Житель Петербурга избил и чуть не изнасиловал свою дочь в гостях

https://static.news.ru/photo/cbd44a7e-c98b-11ea-973a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница петербургского района Шушары сообщила в полицию о мужчине, который избил и попытался изнасиловать свою 15-летнюю дочь. Инцидент произошёл дома у заявительницы.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, передаёт «Регион Online» со ссылкой на источник. В настоящее время заведено уголовное дело, полиция проводит проверку.

Предполагаемый преступник задержан.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая ведущая музыкального канала подверглась сексуальному насилию в Москве. Инцидент произошёл в одном из столичных отелей на улице Новинский бульвар. 28-летняя девушка приехала в гостиницу с малознакомым мужчиной. Они уединились в номере, где и произошло изнасилование. О парне телеведущая почти ничего не знала, кроме его имени.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Оно передано в СКР. Специалистам предстоит восстановить картину событий и прояснить все детали случившегося.