Житель Москвы повесил портрет Сталина в подъезде и умер

Пенсионер из Москвы решил повесить портрет советского лидера Иосифа Сталина на стену в подъезде. Он упал со стремянки и умер в больнице.
Мужчина оступился и упал плашмя, в результате чего получил серьёзные травмы головы,
Перед смертью пенсионер рассказал о случившемся сестре, которая сообщила детали полицейским. В настоящий момент правоохранительные органы ведут расследование.
Инцидент произошёл в одном из домов в Борисовском проезде.
Ранее, как писал NEWS.ru, житель Иркутска Артём Галанов посвятил целый клип портрету президента РФ Владимира Путина. В песне собственного сочинения молодой человек поведал о том, как менялась его жизнь под влиянием чудодейственной силы портрета.
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