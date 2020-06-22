Житель Москвы повесил портрет Сталина в подъезде и умер

https://static.news.ru/photo/70648ccc-b481-11ea-9673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Пенсионер из Москвы решил повесить портрет советского лидера Иосифа Сталина на стену в подъезде. Он упал со стремянки и умер в больнице.

Мужчина оступился и упал плашмя, в результате чего получил серьёзные травмы головы, передаёт KP.RU со ссылкой на источник. Медики несколько дней пытались спасти его, однако им не удалось этого сделать.

Перед смертью пенсионер рассказал о случившемся сестре, которая сообщила детали полицейским. В настоящий момент правоохранительные органы ведут расследование.

Инцидент произошёл в одном из домов в Борисовском проезде.

Ранее, как писал NEWS.ru, житель Иркутска Артём Галанов посвятил целый клип портрету президента РФ Владимира Путина. В песне собственного сочинения молодой человек поведал о том, как менялась его жизнь под влиянием чудодейственной силы портрета.