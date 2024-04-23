Екатеринбуржец перебрался через балкон 11-го этажа и спас пенсионерку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Екатеринбурга перебрался к соседям через балкон на 11-м этаже и спас пенсионерку, которую случайно закрыл ребенок, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, героем оказался промышленный альпинист Николай Колпаков.

Пенсионерка сидела с двухлетним правнуком в квартире-студии многоэтажного дома на улице Савкова. Она вышла ненадолго на балкон, но оказалась запертой малышом — правнук случайно прикрыл за ней дверь.

Самостоятельно ребенок не смог впустить бабушку. Малыш начал плакать, пенсионерка тоже ударилась в слезы. Соседи пребывали в шоке, но благодаря чату жильцов дома мужчина узнал об инциденте. Спаситель в прошлом работал промышленным альпинистом. Николай Колпаков без страховки с отверткой пробрался к соседям и вызволил женщину.

В Петербурге ранее произошел менее радостный инцидент на балконе коммунальной квартиры. Правоохранители обнаружили труп 49-летнего мужчины. Владелец комнаты, на балконе которой нашли тело, сдавал недвижимость убитому. В качестве подозреваемой стражи порядка задержали 45-летнюю сожительницу. По словам женщины, она поругалась с мужчиной и тот ушел из дома.