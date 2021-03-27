Житель Челябинска погиб при падении дельталёта

Дельталёт упал под Челябинском. Управлявший им 45-летний местный житель погиб от полученных травм при крушении транспортного средства, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошёл возле посёлка Александровка Кусинского района Челябинской области.
В районе посёлка Александровка Кусинского района Челябинской области произошло падение дельталёта под управлением 45-летнего жителя г.Челябинска. Пилот от полученных травм скончался, — говорится на сайте прокуратуры.
В настоящий момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. Для координации работы на место выехал транспортный прокурор Златоуста.
Кроме того, прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.
Ранее два человека погибли в результате крушения одномоторного самолёта, столкнувшегося с автомобилем. Также пострадали взрослый и ребёнок, находившиеся в автомобиле. Они госпитализированы. Инцидент произошёл в городе Меброк-Пайнс в штате Флорида.