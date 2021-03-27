Житель Челябинска погиб при падении дельталёта

https://static.news.ru/photo/8c2409d6-8f34-11eb-92e5-96000091f725_660.jpg Фото: Уральская транспортная прокуратура

Дельталёт упал под Челябинском. Управлявший им 45-летний местный житель погиб от полученных травм при крушении транспортного средства, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл возле посёлка Александровка Кусинского района Челябинской области.

В районе посёлка Александровка Кусинского района Челябинской области произошло падение дельталёта под управлением 45-летнего жителя г. Челябинска. Пилот от полученных травм скончался, — говорится на сайте прокуратуры.

В настоящий момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. Для координации работы на место выехал транспортный прокурор Златоуста.

Кроме того, прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

Ранее два человека погибли в результате крушения одномоторного самолёта, столкнувшегося с автомобилем. Также пострадали взрослый и ребёнок, находившиеся в автомобиле. Они госпитализированы. Инцидент произошёл в городе Меброк-Пайнс в штате Флорида.