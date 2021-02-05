Жилой дом горит в Кандалакше на площади 1,6 тыс. кв. метров

Крупный пожар произошел в жилом доме в Кандалакше в Мурманской области. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы МЧС РФ.
Огонь
Пожарные спасли из огня двух человек. Ещё пятнадцать эвакуированы.
На месте происшествия работают 50 человек, задействовано 14 единиц техники.
Ранее пожар произошёл в подмосковном ангаре, в котором хранятся спортивные товары. Как сообщил главк МЧС по региону, площадь возгорания составляет 972 квадратных метра.
Кроме того, в здании офиса Красного Креста в немецком городе Меммингем прогремел взрыв. Причиной инцидента, по предварительным оценкам, стала утечка газа. В результате взрыва есть жертвы. Об этом писал NEWS.ru