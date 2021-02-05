Жилой дом горит в Кандалакше на площади 1,6 тыс. кв. метров

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

Крупный пожар произошел в жилом доме в Кандалакше в Мурманской области. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы МЧС РФ.

Огонь возник в двухэтажном деревянном жилом доме. Пожар распространился на два подъезда и кровлю. Общая площадь возгорания составляет 1,6 тысячи кв.м. С стороны третьего подъезда частично обрушилась кровля.

Пожарные спасли из огня двух человек. Ещё пятнадцать эвакуированы.

На месте происшествия работают 50 человек, задействовано 14 единиц техники.

Ранее пожар произошёл в подмосковном ангаре, в котором хранятся спортивные товары. Как сообщил главк МЧС по региону, площадь возгорания составляет 972 квадратных метра.

Кроме того, в здании офиса Красного Креста в немецком городе Меммингем прогремел взрыв. Причиной инцидента, по предварительным оценкам, стала утечка газа. В результате взрыва есть жертвы. Об этом писал NEWS.ru