https://static.news.ru/photo/3102d8cc-c3a5-11e9-aeeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Конфликт завязался у жильцов общежития в столичном районе Чертаново. В результате соседи устроили стрельбу.

Инцидент произошёл в доме 26 по улице Красного маяка, сообщил источник News.ru. Травмы получили четыре человека. На место направляются сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

В столичном ГУ МВД News.ru подтвердили факт ЧП и наличие пострадавших.

Ранее, как писал News.ru, силовики задержали устроившего стрельбу в московском ТЦ мужчину. Им оказался 24-летний житель столицы, имеющий несколько судимостей. В ходе досмотра у него изъяли пистолет Макарова и патроны к нему.