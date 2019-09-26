Конфликт завязался у жильцов общежития в столичном районе Чертаново. В результате соседи устроили стрельбу.
Инцидент произошёл в доме 26 по улице Красного маяка, сообщил источник News.ru. Травмы получили четыре человека. На место направляются сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.
В столичном ГУ МВД News.ru подтвердили факт ЧП и наличие пострадавших.
Ранее, как писал News.ru, силовики задержали устроившего стрельбу в московском ТЦ мужчину. Им оказался 24-летний житель столицы, имеющий несколько судимостей. В ходе досмотра у него изъяли пистолет Макарова и патроны к нему.