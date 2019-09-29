https://static.news.ru/photo/868d035c-8a6c-11e9-9100-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB

Газоснабжение дома № 29 по улице Хользунова в Воронеже, где батареи били жильцов током, планируется восстановить 30 сентября. В мэрии города уточнили, что свет в квартиры вернули в полном объёме.

Представители воронежской администрации уточнили, что для обеспечения электроснабжения в двух подъездах дома протянули новые линии электропередачи. В течение часа они работают без нештатных ситуаций.

Управляющая компания «Мастер» уверена, что электричество в системе отопления появилось из-за несанкционированного подключения и перегрузки. Обнаружить факт соответствующего правонарушения в ходе проверки не удалось, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что электрический ток пустили по батареям многоэтажного дома Воронежа. В результате из здания эвакуировали жителей двух подъездов.