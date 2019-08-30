https://static.news.ru/photo/11fde914-cc04-11e9-b249-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Легковой автомобиль сбил женщину в Красносельском районе Петербурга. Информацию об этом озвучила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, — приводит сообщение РИА Новости.
В состоянии средней степени тяжести пострадавшую доставили в больницу.
По данным телеканала РЕН, который обнародовал видео ДТП, каршеринговый Renault врезался в ВАЗ-2114. Последний наехал на находившуюся на тротуаре возле остановки общественного транспорта 30-летнюю прохожую, а также протаранил детскую коляску.