https://static.news.ru/photo/8e7a93c2-6225-11ea-be23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области проводят проверку после появления в Сети видео, на котором взрослая женщина избивает 13-летнюю девочку.

По данным РИА Новости, инцидент произошёл 7 марта в Тацинском районе. Перед дракой девочка поссорилась с дочерью нападавшей. Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение и получила документ о нанесении побоев.

В настоящий момент силовики выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее, как писал NEWS.ru, полицейского заподозрили в нападении на учительницу в сельском кафе в Забайкалье. По версии прокуратуры, мужчина лопал воздушные шарики и агрессивно отреагировал на замечание педагога, которая попросила оставить украшения в покое.