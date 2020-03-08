Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области проводят проверку после появления в Сети видео, на котором взрослая женщина избивает 13-летнюю девочку.
По данным РИА Новости, инцидент
В настоящий момент силовики выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее, как писал NEWS.ru, полицейского заподозрили в нападении на учительницу в сельском кафе в Забайкалье. По версии прокуратуры, мужчина лопал воздушные шарики и агрессивно отреагировал на замечание педагога, которая попросила оставить украшения в покое.
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