Фото: МЧС53 Новгородская область/vk.com

Крупный пожар произошёл в здании бывшего колледжа в Великом Новгороде. Как сообщает пресс-служба МЧС, к настоящему времени открытое горение ликвидировано.

Поступило сообщение о пожаре в здании бывшего колледжа по адресу: улица Федоровский Ручей, дом 10/48, — цитирует сообщение РИА Новости.

Площадь возгорания составила 200 кв. м. Постройка находится на ремонте, пишет «Свободная пресса».

Как писал News.ru, ранее два человека погибли в результате возгорания на балконе жилого дома в городе Раменское Московской области.

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