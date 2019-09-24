Крупный пожар произошёл в здании бывшего колледжа в Великом Новгороде. Как сообщает пресс-служба МЧС, к настоящему времени открытое горение ликвидировано.
Поступило сообщение о пожаре в здании бывшего колледжа по адресу: улица Федоровский Ручей, дом 10/48, — цитирует сообщение
РИА Новости.
Площадь возгорания составила 200 кв. м. Постройка находится на ремонте, пишет «
Как писал News.ru, ранее два человека погибли в результате возгорания на балконе жилого дома в городе Раменское Московской области.