Фото: МЧС53 Новгородская область/vk.com

Житель Дагестана Али Омаров спас девушку из горящего дома в Нижневартовске. Кадры его героического поступка попали в Интернет.

Мужчина ехал мимо и увидел кричащую из форточки женщину, передаёт «Царьград». Он поднялся в квартиру, расположенную на этаж выше, протянул ей ремень от сумки и вытащил её из огня. Ему...