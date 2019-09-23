18-летний студент из Саратова, обвиняемый в убийстве своей подруги детства, рассказал полицейским о преступлении.
По его словам, он дал пострадавшей в долг 2300 рублей 31 июля.
И потом через полторы недели я спрашиваю: ну, ты мне их вернёшь? Она вообще стала динамить, потом стал угрожать, на подъезде написал угрозы, — передаёт его слова РЕН ТВ.
В день убийства молодой человек купил нож и стал ждать жертву возле подъезда её дома. Она пришла с «каким-то пареньком», но зашла в здание одна. Тогда предполагаемый преступник набросился на девушку.
Я стал наносить ножевые ранения — в шею, в корпус, везде. У меня не было цели насладиться этим, я просто бил, пока не отключится. У меня была цель — убить, — поделился студент.
Он отметил, что не стал бы «резать» подругу, если бы она зашла в подъезд не одна.
Как ранее писал News.ru, сотрудники правоохрантельных органов расследуютжестокое убийство 18-летней девушки в Саратове. Тело погибшей было обнаружено в подъезде одного из домов на Вишнёвой улице поздно вечером 20 сентября. Её ударили ножом около 50 раз.