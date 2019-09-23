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18-летний студент из Саратова, обвиняемый в убийстве своей подруги детства, рассказал полицейским о преступлении.

По его словам, он дал пострадавшей в долг 2300 рублей 31 июля.

И потом через полторы недели я спрашиваю: ну, ты мне их вернёшь? Она вообще стала динамить, потом стал угрожать, на подъезде написал угрозы, — передаёт его слова РЕН ТВ .

В день убийства молодой человек купил нож и стал ждать жертву возле подъезда её дома. Она пришла с «каким-то пареньком», но зашла в здание одна. Тогда предполагаемый преступник набросился на девушку.

Я стал наносить ножевые ранения — в шею, в корпус, везде. У меня не было цели насладиться этим, я просто бил, пока не отключится. У меня была цель — убить, — поделился студент.

Он отметил, что не стал бы «резать» подругу, если бы она зашла в подъезд не одна.