Лайнер, выполнявший рейс из Иркутска, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань получила электронное сообщение о бомбе в самолёте.
Посадка прошла в штатном режиме,
Как писал NEWS.ru, неизвестные «заминировали» рейсы Москва — Тюмень, Москва — Челябинск, Иркутск — Москва и Новосибирск — Москва. Борт, следовавший в Челябинск, экстренно приземлился в Казани, посадка прошла успешно. Остальные рейсы прерывать полёт не стали и полетели в пункты назначения.
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