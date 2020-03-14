https://static.news.ru/photo/dc2c379e-6629-11ea-9bca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лайнер, выполнявший рейс из Иркутска, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань получила электронное сообщение о бомбе в самолёте.

Посадка прошла в штатном режиме, передаёт ТАСС со ссылкой на анонимный источник. Сотрудники правоохранительных органов проверят борт на наличие взрывоопасных устройств.

Как писал NEWS.ru, неизвестные «заминировали» рейсы Москва — Тюмень, Москва — Челябинск, Иркутск — Москва и Новосибирск — Москва. Борт, следовавший в Челябинск, экстренно приземлился в Казани, посадка прошла успешно. Остальные рейсы прерывать полёт не стали и полетели в пункты назначения.