https://static.news.ru/photo/158bd80a-5b17-11ea-9ab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сотрудники московского следственного изолятора «Матросская тишина» нашли мёртвым 32-летнего заключённого Сергея Козлова. По предварительной информации, он совершил самоубийство.

Мужчина был обвиняемым по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке наркотиков, передаёт Mash. Официальной информации об этом случае не поступало.

Ранее NEWS.ru писал, что американская сценаристка, трансгендер и ЛГБТ-активистка Камила Мария Консепсьон совершила самоубийство. Ей было 28 лет. Консепсьон работала над двумя сериалами Netflix — Gentefied и «Рассвет».