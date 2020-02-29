Сотрудники московского следственного изолятора «Матросская тишина» нашли мёртвым 32-летнего заключённого Сергея Козлова. По предварительной информации, он совершил самоубийство.
Мужчина был обвиняемым по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке наркотиков,
Ранее NEWS.ru писал, что американская сценаристка, трансгендер и ЛГБТ-активистка Камила Мария Консепсьон совершила самоубийство. Ей было 28 лет. Консепсьон работала над двумя сериалами Netflix — Gentefied и «Рассвет».
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