В центре столицы, недалеко от посольства Словакии произошёл взрыв.
Инцидент случился в здании бизнес-центра «Панорама» на 2-й Брестской улице. В БЦ проходили ремонты работы, в ходе которых произошла разгерметизация баллонов с кислородом, что и привело к взрыву. В Следственном комитете столицы сообщили о двух пострадавших в результате происшествия.
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Мобильный репортёр/АГН «Москва»
Инна Шимкова/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
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