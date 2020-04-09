В центре столицы, недалеко от посольства Словакии произошёл взрыв.

Инцидент случился в здании бизнес-центра «Панорама» на 2-й Брестской улице. В БЦ проходили ремонты работы, в ходе которых произошла разгерметизация баллонов с кислородом, что и привело к взрыву. В Следственном комитете столицы сообщили о двух пострадавших в результате происшествия.