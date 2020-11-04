Взрыв произошёл в доме на юге Москвы

В одной из квартир в доме на юге столицы произошёл взрыв. В результате ЧП пострадал один человек.
Инцидент произошёл в доме № 3, корпус 1, по улице Газопровод,
В МЧС журналистам рассказали, что причиной стало попадание масла на электроприбор. Пожара в результате не произошло.
В квартире жилого дома происходил процесс приготовления пищи. Готовили в электроприборе — скороварке или фритюрнице — с использованием масла. Произошла вспышка этого самого масла, к возгоранию в квартире это не привело, — поделились в ведомстве.
Там подтвердили, что один человек получил травмы.
Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли и девять получили травмы в результате взрыва на газораспределительной станции под Харьковом.