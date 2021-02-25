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Взрыв в жилом доме в Нижнем Новгороде: кадры с места ЧП

11:32, 26 февраля 2021 46
Фото: vk.com/52mchsgov

В одном из жилых домов Нижнего Новгорода прогремел взрыв. Экстренные службы сообщили, что ЧП случилось в цоколе девятиэтажки. По словам очевидцев, эпицентром стал суши-бар. Ударная волна повредила автомобили, припаркованные поблизости. По предварительным данным, в результате пострадал один человек, но информация пока уточняется.

В МЧС заявили, что этот дом не газифицирован, поэтому пока нельзя говорить о взрыве газа.

Фото с места событий — в галерее NEWS.ru.

vk.com/52mchsgov

vk.com/52mchsgov

vk.com/52mchsgov

vk.com/52mchsgov

vk.com/52mchsgov

vk.com/52mchsgov

Михаил Солунин/ТАСС

Михаил Солунин/ТАСС

Михаил Солунин/ТАСС

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