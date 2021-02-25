Взрыв в жилом доме в Нижнем Новгороде: кадры с места ЧП

В ночь на 15 декабря в частном пансионате в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкортостана произошёл пожар, жертвами которого стали 11 человек. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнём.

Известно, что пансионат не имел официального разрешения на постоянное проживание там людей. Также постройка не была оснащена системой противопожарной защиты. По факту трагедии возбуждено уже два уголовных дела. Расследование продолжается....