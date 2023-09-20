Взрыв газа в жилом доме Балашихи: сколько человек погибло, что там сейчас

Фото: МЧС РФ

В Балашихе Московской области в многоэтажном доме произошел взрыв, третий и четвертый этажи здания обрушились, причиной ЧП мог стать хлопок газа, сообщили NEWS.ru в МЧС. Что об этом известно?

Взрыв газа в Балашихе 20 сентября, обстановка и ситуация в городе сейчас

Примерно в 08:30 по московскому времени жители Балашихи в социальных сетях рассказали о сильном взрыве, который произошел в девятиэтажном жилом доме. Источники сообщили, что были повреждены несколько квартир, по двору лежат поваленные деревья, раскиданы обломки стен и осколки окон. На место ЧП прибыли экстренные службы.

«Сегодня в 08:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого дома. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По данным Mash, одного из пострадавших при взрыве в Балашихе вытащили из-под обломков. Еще несколько человек оставались под завалами — существовала угроза обвала пятого и шестого этажей. Врачи готовят носилки для пострадавших, сонные люди одеваются прямо на улице — временно их разместят в местном ДК. Территория вокруг девятиэтажки огорожена лентой. Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место выехал Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.

Около 09:30 по московскому времени SHOT сообщил, что ребенка с матерью достали из-под завалов после взрыва. Им оказывают помощь. С этажей, где был эпицентр, бетонные плиты рухнули на нижние. Там могут быть заблокированы люди. Readovka писала, что под завалами могут находиться женщина и подросток — их голоса слышали очевидцы. На место ЧП приехал глава Балашихи Сергей Юров. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«При взрыве в Балашихе погибла 38-летняя женщина. Она в момент взрыва готовила завтрак на кухне, ее муж собирался на работу в соседней комнате. Квартира молодой семьи находится на четвертом этаже, где и был эпицентр взрыва. Женщина погибла на месте, супруг серьезно не пострадал, он успел выбраться самостоятельно», — рассказал SHOT.

Около 10:00 по московскому времени СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили о двух погибших при взрыве газа в Балашихе. Официально информация не подтверждена. По данным Mash, спасатели используют автовышку и достают жильцов через окна. После все эвакуированные поедут в местный ДК — угроза обвала пятого и шестого этажей до сих пор остается.

Двое пострадавших после взрыва газа в Балашихе были направлены в больницу, но один из них скончался в машине скорой помощи, сообщили RT в МЧС. По предварительным данным, два человека остаются под завалами. На месте работают спасатели.

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