Взрыв газа произошёл на дизайн-заводе Flacon в Москве

https://static.news.ru/photo/a9455b20-6327-11eb-8a54-fa163e074e61_660.jpg Фото: flacon.ru

Два человека пострадали в результате взрыва газа на дизайн-заводе Flacon в столице.

Инцидент произошёл на втором этаже в одном из кафе, сообщили в местном ГУ МЧС.

В результате происшествия пострадали два человека, находятся в карете скорой помощи, — передаёт РЕН ТВ.

Сейчас учреждение работает в штатом режиме, людей из здания не эвакуировали. По данным журналистов, одна из пострадавших — девушка.

Телеканалу «360» в МЧС рассказали , что после ЧП дальнейшего возгорания обнаружено не было.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек скончался в результате пожара, который произошёл 25 января на заводе в Уфе. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.

Пожар произошёл 25 января на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных.