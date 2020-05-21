Второе за несколько месяцев дело о педофилии завели в кубанском посёлке

https://static.news.ru/photo/056dd60e-8a33-11e9-9ff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края задержали жителя посёлка Восточный в Белореченском районе. Мужчину подозревают в педофилии.

Согласно данным следователей, он совершал действия сексуального характера в отношении двух пятилетних девочек, передаёт РИА Новости. Предположительно — в недостроенном гараже на улице Садовой, о чём дети рассказали родителям.

В конце февраля 2020 года дело о педофилии завели на массажиста из этого населённого пункта. По информации силовиков, на сеансе массажа он изнасиловал пятилетнего мальчика. Защита сообщает, что мужчина делал логопедический массаж двумя пальцами с логопедическим колпачком. За этим наблюдала мать малыша, которая перепутала пальцы с половым органов из-за схожести формы.

Как ранее писал NEWS.ru, в Петербурге педофил надругался над двухлетней девочкой. Преступление было совершено ещё в декабре, но мать ребёнка узнала об этом недавно и сразу же написала заявление в полицию. По словам женщины, всё произошло во время визита к знакомому.