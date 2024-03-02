Вторая атака ВСУ под Петербургом 2 марта: есть ли разрушения и жертвы

Фото: Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские системы ПВО перехватили беспилотник над Финским заливом. Что известно о взрывах над Петербургом, есть ли пострадавшие и разрушения, что сообщают власти?

Что известно о взрыве под Петербургом

Вечером 2 марта в районе порта Бронка местные жители города Ломоносов услышали мощные взрывы. Два хлопка слышали также жители поселков Пеники и Малая Ижора. Они расположены в непосредственной близости к контейнерным терминалам «Бронка» и «Аврора», а также автомобильной развязке КАД у въезда на дамбу.

«Фонтанка» сообщает, что вскоре в онлайн-чатах жителей Ломоносова распространились сообщения о том, что сбили ракету. От силы взрыва «тряхнуло дома и зазвенели стекла».

Как сообщил Telegram-канал «112», одновременно со взрывами стало известно, что в аэропорту Пулково введен план «Ковер». Он предусматривает запрет на вылет и перенаправление всех прибывающих рейсов на другие маршруты. Ограничения продолжались с 19:32 до 20:03.

«По предварительным данным, БПЛА был замечен на низкой высоте, была дана команда на поражение. Сработал зенитный ракетный комплекс», — сообщили источники «Фонтанки».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал кадр перехвата БПЛА ВСУ. Он сообщил о поражении целей над Финским заливом. Информацию подтвердил петербургский губернатор Александр Беглов.

«Нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона. Продолжает работать оперативный штаб», — объявил градоначальник.

Согласно официальным данным, жертв и разрушений нет. БПЛА был сбит над акваторией залива, его обломки упали в воду. В район порта Бронка были направлены экстренные службы, сообщили власти Петродворцового района.

На момент публикации Минобороны РФ не комментировало информацию о сбитии БПЛА над Финским заливом.

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Местный житель после предполагаемой атаки беспилотника Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Местный житель после предполагаемой атаки беспилотника Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Разбитые окна на земле после предполагаемой атаки беспилотника Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Разбитые окна на земле после предполагаемой атаки беспилотника Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника Фото: Петр Ковалев/ТАСС Обстановка на месте ЧП в жилом доме в Санкт-Петербурге Фото: Петр Ковалев/ТАСС Обстановка на месте ЧП в жилом доме в Санкт-Петербурге Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Полицейские на крыше здания вокруг поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки беспилотника Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Полицейские на крыше здания вокруг поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки беспилотника

Куда ВСУ успели нанести удар в Петербурге

Около 7 часов утра 2 марта предположительно украинский БПЛА нанес удар по жилому дому на северо-востоке Санкт-Петербурга. Беспилотник следовал курсом с востока, со стороны Ладоги.

В результате удара оказались выбиты балконы и окна на одной стороне дома на Пискаревском проспекте. Власти города сообщили, что за медицинской помощью обратились 6 человек, одну женщину 92 лет госпитализировали. Жильцов поврежденного дома разместили в соседнем детском саду.

Предположительно, целью БПЛА была располагающаяся рядом нефтебаза.

Где еще атакуют БПЛА 2 марта

Минобороны РФ сообщило, что около 19:30 были перехвачены два БПЛА ВСУ в Белгородской области.

Губернатор Гладков уточнил, что один беспилотник самолетного типа упал в районе населенного пункта Батрацкая Дача. По известным данным, пострадавших и разрушений нет. Еще один БПЛА упал в районе села Новая Деревня.

МО РФ также сообщало о сбитии над регионом беспилотника около 16 часов.

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