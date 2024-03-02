Российские системы ПВО перехватили беспилотник над Финским заливом. Что известно о взрывах над Петербургом, есть ли пострадавшие и разрушения, что сообщают власти?
Что известно о взрыве под Петербургом
Вечером 2 марта в районе порта Бронка местные жители города Ломоносов услышали мощные взрывы. Два хлопка слышали также жители поселков Пеники и Малая Ижора. Они расположены в непосредственной близости к контейнерным терминалам «Бронка» и «Аврора», а также автомобильной развязке КАД у въезда на дамбу.
«Фонтанка» сообщает, что вскоре в онлайн-чатах жителей Ломоносова распространились сообщения о том, что сбили ракету. От силы взрыва «тряхнуло дома и зазвенели стекла».
Как сообщил Telegram-канал «112», одновременно со взрывами стало известно, что в аэропорту Пулково введен план «Ковер». Он предусматривает запрет на вылет и перенаправление всех прибывающих рейсов на другие маршруты. Ограничения продолжались с 19:32 до 20:03.
«По предварительным данным, БПЛА был замечен на низкой высоте, была дана команда на поражение. Сработал зенитный ракетный комплекс», — сообщили источники «Фонтанки».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал кадр перехвата БПЛА ВСУ. Он сообщил о поражении целей над Финским заливом. Информацию подтвердил петербургский губернатор Александр Беглов.
«Нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона. Продолжает работать оперативный штаб», — объявил градоначальник.
Согласно официальным данным, жертв и разрушений нет. БПЛА был сбит над акваторией залива, его обломки упали в воду. В район порта Бронка были направлены экстренные службы, сообщили власти Петродворцового района.
На момент публикации Минобороны РФ не комментировало информацию о сбитии БПЛА над Финским заливом.
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Местный житель после предполагаемой атаки беспилотника
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Разбитые окна на земле после предполагаемой атаки беспилотника
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Полиция возле поврежденного жилого дома после предполагаемой атаки дрона
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жилой дом, поврежденный после предполагаемой атаки беспилотника
Куда ВСУ успели нанести удар в Петербурге
Около 7 часов утра 2 марта предположительно украинский БПЛА нанес удар по жилому дому на северо-востоке Санкт-Петербурга. Беспилотник следовал курсом с востока, со стороны Ладоги.
В результате удара оказались выбиты балконы и окна на одной стороне дома на Пискаревском проспекте. Власти города сообщили, что за медицинской помощью обратились 6 человек, одну женщину 92 лет госпитализировали. Жильцов поврежденного дома разместили в соседнем детском саду.
Предположительно, целью БПЛА была располагающаяся рядом нефтебаза.
Где еще атакуют БПЛА 2 марта
Минобороны РФ сообщило, что около 19:30 были перехвачены два БПЛА ВСУ в Белгородской области.
Губернатор Гладков уточнил, что один беспилотник самолетного типа упал в районе населенного пункта Батрацкая Дача. По известным данным, пострадавших и разрушений нет. Еще один БПЛА упал в районе села Новая Деревня.
МО РФ также сообщало о сбитии над регионом беспилотника около 16 часов.
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