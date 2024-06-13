ВСУ нанесли удар по журналистам НТВ: в каком они состоянии, есть ли жертвы

Фото: МО Украины

Два сотрудника НТВ получили тяжелые ранения при ударе украинских войск в Донбассе. Кто они, где произошла атака, какие подробности известны?

Что произошло в Горловке 13 июня

Мэр города Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил о ранении сотрудников НТВ в 13:39. Это произошло в поселке Гольмовский, который входит в Никитовский район города.

»Тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ. Пострадавшие доставлены в больницу Горловки», — сообщил Приходько.

По его информации, обстрел Никитовского района шел с утра 13 июня: сначала под обстрел попал поселок шахты им. Изотова, потом Гольмовский. Телеканал НТВ вскоре подтвердил и уточнил его информацию.

«Пострадавшие в ДНР сотрудники НТВ — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Сейчас обоим делают операции», — сообщил телеканал, указав, что третьим пострадавшим стал офицер сопровождения.

В каком состоянии журналисты НТВ

Раненых журналистов доставили в горловскую Горбольницу № 2 в тяжелом состоянии. Сейчас они в операционной, сообщила ТАСС главный врач Нелли Якуненко.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

«Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они в коме, не говорящие, не могу сказать [пока ничего], они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая [травма]», — сообщила главврач.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков подтвердил, что журналисты «живы, но состояние тяжелое».

«Очередное подтверждение профессионального отношения к своей работе. Поселок Гольма, где ребята работали, он постоянно под обстрелом, а там мирные люди живут», — сообщил Сладков на своей странице в Telegram.

56-летний репортер Алексей Ивлиев работает в службе информации НТВ с 1993 года, то есть уже более 30 лет. Его специализация — горячие точки, регионы и экологические темы. В июне он выпустил четыре сюжета про СВО.

Какие журналисты пострадали в зоне СВО за последнее время

РБК отмечает, что двое журналистов пострадали от действий ВСУ за короткое время. 10 июня в городе Шебекино в Белгородской области на мине подорвались оператор телеканала «Россия 24» Ярослав Борисов и трое бойцов самообороны. Журналист попал в больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями брюшной полости и левого плеча.

До этого в конце мая оператор ВГТРК Александр Пушин пострадал, когда под колесом машины, которая направлялась в Волчанск Харьковской области, сработала мина.

Читайте также:

Пожар под Киевом, F-16, Mirage: какой «секретный» объект уничтожили ВС РФ

«Погиб сам, спас семь парней»: как врач сберег спецназовцев от дрона ВСУ

Десятки трупов: ВСУ обстреляли магазин в Херсонской области 8 июня