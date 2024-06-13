Два сотрудника НТВ получили тяжелые ранения при ударе украинских войск в Донбассе. Кто они, где произошла атака, какие подробности известны?
Что произошло в Горловке 13 июня
Мэр города Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил о ранении сотрудников НТВ в 13:39. Это произошло в поселке Гольмовский, который входит в Никитовский район города.
»Тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ. Пострадавшие доставлены в больницу Горловки», — сообщил Приходько.
По его информации, обстрел Никитовского района шел с утра 13 июня: сначала под обстрел попал поселок шахты им. Изотова, потом Гольмовский. Телеканал НТВ вскоре подтвердил и уточнил его информацию.
«Пострадавшие в ДНР сотрудники НТВ — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Сейчас обоим делают операции», — сообщил телеканал, указав, что третьим пострадавшим стал офицер сопровождения.
В каком состоянии журналисты НТВ
Раненых журналистов доставили в горловскую Горбольницу № 2 в тяжелом состоянии. Сейчас они в операционной, сообщила ТАСС главный врач Нелли Якуненко.
«Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они в коме, не говорящие, не могу сказать [пока ничего], они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая [травма]», — сообщила главврач.
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков подтвердил, что журналисты «живы, но состояние тяжелое».
«Очередное подтверждение профессионального отношения к своей работе. Поселок Гольма, где ребята работали, он постоянно под обстрелом, а там мирные люди живут», — сообщил Сладков на своей странице в Telegram.
56-летний репортер Алексей Ивлиев работает в службе информации НТВ с 1993 года, то есть уже более 30 лет. Его специализация — горячие точки, регионы и экологические темы. В июне он выпустил четыре сюжета про СВО.
Какие журналисты пострадали в зоне СВО за последнее время
РБК отмечает, что двое журналистов пострадали от действий ВСУ за короткое время. 10 июня в городе Шебекино в Белгородской области на мине подорвались оператор телеканала «Россия 24» Ярослав Борисов и трое бойцов самообороны. Журналист попал в больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями брюшной полости и левого плеча.
До этого в конце мая оператор ВГТРК Александр Пушин пострадал, когда под колесом машины, которая направлялась в Волчанск Харьковской области, сработала мина.
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