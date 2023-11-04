ВСУ нанесли ракетный удар по Крыму 4 ноября: что с мостом, есть ли жертвы Аксенов сообщил об отражении ракетного удара по Керчи 4 ноября

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

ВСУ нанесли ракетный удар по Керчи и району Крымского моста днем 4 ноября. Какие объекты стали целью атаки, сколько сбито ракет и есть ли жертвы?

Что произошло в Керчи 4 ноября

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над Керчью ПВО перехватила несколько ракет.

«В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», — сообщил Аксенов.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что ВСУ пытались атаковать Крымский мост. По его словам, в районе Керчи прозвучали взрывы.

Позже военкор отметил, что атака отбита, а мост не поврежден. Задымление он назвал результатом падения обломков перехваченной ракеты.

Telegram-канал «ЧП Симферополь» сообщил, что российская ПВО сбила от 12 до 18 ракет противника.

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что вместе с крылатыми ракетами Storm Shadow в атаке были задействованы реактивные БПЛА Ту-141 «Стриж».

«В воздух со Староконстантинова в Хмельницкой области около получаса назад взлетели четыре носителя крылатых ракет Storm Shadow/SCALP Су-24М.Они летят в восточном направлении, и пока неясно идут ли они сразу для пуска ракет или же совершат посадку на один из аэродромов для загрузки „Штормов“, как это было в последние разы», — писал Telegram-канал «Рыбарь».

В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Работает ли Крымский мост, почему перекрывали 4 ноября

Движение по Крымскому мосту было перекрыто около 16:35. Об этом сообщалось на портале оперативной информации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении канала.

Движение по Крымскому мосту после перекрытия было восстановлено в 18:45.

Есть ли жертвы и пострадавшие

Власти Крыма не сообщали о пострадавших в результате ракетного удара 4 ноября.

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