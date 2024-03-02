ВСУ атакуют Петербург. Где был удар, сколько погибших, куда целились

Фото: Дарья Иванова/ТАСС

Утром 2 марта беспилотник нанес удар по жилому дому на северо-восточной окраине Санкт-Петербурга. Что произошло, куда целились ВСУ, есть ли погибшие и пострадавшие?

Что известно об ударе БПЛА в Петербурге

Петербургские СМИ сообщают, что беспилотник, предположительно запущенный ВСУ, ударил в дом 161 по Пискаревскому проспекту. Первые сообщения о приближающемся БПЛА поступили около 7 утра — аппарат двигался со стороны Ладожского озера в направлении поселка Углово. Взрыв произошел около 07:10 утра.

По информации Mash, на борту беспилотника было около 3,5 кг взрывчатки. Он врезался между перекрытиями пятиэтажного жилого дома, выбив остекление и повредив балконы.

Искали и второй БПЛА, который, предположительно, упал в районе Всеволожска и Нового Девяткино. Издание «Фонтанка» пишет, что слухи о втором беспилотнике над Петербургом не подтвердились.

Ряд СМИ утверждают, что мощный взрыв раздался над жилыми районами до падения БПЛА — предполагается, что беспилотник был перехвачен в воздухе ПВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Сколько погибших после удара БПЛА в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что жертв в результате удара БПЛА на Пискаревском проспекте нет.

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям», — написал Беглов в своем Telegram-канале.

По информации Mash, в поврежденном доме проживало много пенсионеров, в настоящее время все они эвакуированы. Подходы к дому оцеплены полицией. В соседних домах отключено электричество.

Куда целился беспилотник ВСУ в Петербурге

Telegram-канал Mash назвал вероятной целью украинского БПЛА нефтебазу «Ручьи», расположенную менее чем в километре от места падения беспилотника.

«Мы не видели, мы почувствовали сильный толчок. <...> Взрыв, грохот, сирены машин, в доме сразу же отключился свет, пыль посыпалась», — рассказала СМИ жительница дома, расположенного напротив поврежденного.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Какие еще города России атаковали ВСУ

По сообщению Telegam-канала «Два Майора», ВСУ наращивают обстрелы приграничных областей России. Под ударами оказались ДНР, Крым, Курская область и прежде всего Белгородская область РФ.

«В небе над Крымом сбито несколько ракет воздушного базирования. В Белгородской области над селом Новая Деревня Белгородского района и селом Доброе Грайворонского городского округа сбиты в сумме четыре БПЛА самолетного типа. Под обстрелами ВСУ находились село Терезовка Шебекинского городского округа, хутор Мухин Шебекинского городского округа. Коновалово Волоконовского района атаковано дроном-камикадзе противника. В Курской области в селе Крупец Рыльского района с украинского беспилотника сброшено взрывное устройство. Обстреляно Тёткино Глушковского района. В ДНР от обстрелов ВСУ погибло двое мирных жителей. Еще двое ранены», — сообщает Telegram-канал в своей сводке.

Кроме того, на севере Крыма в Джанкое был обнаружен автомобиль, заминированный самодельным взрывным устройством, собранным с использованием поставленных с Запада компонентов. За рулем находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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