ВСУ атаковали Севастополь 17 ноября: что случилось, есть ли угроза городу Минобороны: ВСУ пытались атаковали территорию России ракетами «Нептун»

Фото: president.gov.ua

Крылатая ракета «Нептун»

Жители Севастополя сообщили о громких взрывах, которые были слышны по всему городу. Что известно о воздушной тревоге, что применили ВСУ, удалось ли отразить атаку, есть ли угроза городу?

Что случилось в Севастополе 17 ноября

Утром 17 ноября жители Севастополя сообщили о звуках взрывов в городе. Вскоре после этого была объявлена воздушная тревога. По данным Telegram-канала «ЧП / Севастополь», сигнал тревоги сработал около 10:46.

Вскоре стало известно, что российские силы ПВО отражают ракетный удар со стороны Украины. В городе прекратил работу морской и наземный транспорт. Движение по Крымскому мосту не перекрывалось.

«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбиты две воздушных цели», — объявил губернатор города Михаил Развожаев.

В 11:07, по данным канала «ЧП / Севастополь», воздушная тревога завершилась.

Что сообщили в Минобороны

Российское военное ведомство отчиталось об отражении ракетного удара по Крыму.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет „Нептун“ по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — объявили в Минобороны РФ.

В ходе конфликта ВСУ неоднократно использовали дозвуковые крылатые ракеты «Нептун» для ударов по российским кораблям в Черном море и объектам в Крыму.

Есть ли попадания

Источники Telegram-канала «ЧП / Севастополь» до начала тревоги сообщили о взрыве в центральной части города и прислали фото с поднимающимся черным дымом. Однако в Спасательной службе Севастополя сообщили, что никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Что еще известно

Мониторинговые источники сообщили, что незадолго до начала ракетной атаки в южную часть Черного моря вышел американский разведывательный беспилотник Global Hawk. Он курсировал на расстоянии 100–130 км от Севастополя.

Также сообщается, что незадолго до ракетной атаки был замечен большой столб дыма, поднимающийся над морем в северной части Черного моря. Его опубликовали украинские источники в Одессе. Причины на данный момент неизвестны.

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