https://static.news.ru/photo/9c405398-20e4-11ea-9c28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилая жительница Липецкой области выпала из машины скорой помощи на ходу. В настоящий момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело по этому факту.

Женщину сначала доставили в районную больницу, затем в областную. После врачи решили отвезти её обратно, но пациентке стало хуже. Она попросила помочь, но фельдшер в грубой форме «предложил успокоиться», передаёт РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая во время движения (будучи незакрытой на специальную защёлку-фиксатор) открылась, и выпала на трассу, получив тяжёлый перелом бедра и челюсти, — отметили в ведомстве.

В бригаде поняли, что потеряли человека, только когда приехали в больницу. Полицейские нашли пострадавшую раньше и уже оказали ей помощь, когда на место ЧП приезжали медики.