Пожилая жительница Липецкой области выпала из машины скорой помощи на ходу. В настоящий момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело по этому факту.
Женщину сначала доставили в районную больницу, затем в областную. После врачи решили отвезти её обратно, но пациентке стало хуже. Она попросила помочь, но фельдшер в грубой форме «предложил успокоиться»,
Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая во время движения (будучи незакрытой на специальную защёлку-фиксатор) открылась, и выпала на трассу, получив тяжёлый перелом бедра и челюсти, — отметили в ведомстве.
В бригаде поняли, что потеряли человека, только когда приехали в больницу. Полицейские нашли пострадавшую раньше и уже оказали ей помощь, когда на место ЧП приезжали медики.
Как писал NEWS.ru, ранее в Сети появился ролик, на котором врач скорой помощи, приехавшая на вызов к маленькой девочке,
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