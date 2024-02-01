Врач рассказал, что будет с телом Анны Евсюковой после вскрытия Врач Осипов: Анну Евсюкову похоронят как обычно, несмотря на заразность болезни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то, что болезнь погибшей в Афганистане Анны Евсюковой очень заразна, ее тело не потребует каких-то особых методов захоронения, заявил NEWS.ru главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По его словам, на формат похорон в большей степени повлияет состояние тела после авиакатастрофы.

Естественно, что тело будут хоронить в определенных условиях, которые обычно в таких ситуациях (при авиакатастрофах. — NEWS.ru) бывают: это закрытый гроб или кремация. Это на усмотрение родственников. То есть специально сжигать тело не нужно, — пояснил медик.

Стафилококковый эпидермолиз, действительно, очень заразная болезнь, признал Осипов. Однако бороться с ней так же, как когда-то боролись с пандемией коронавируса, нет необходимости, подытожил специалист.

Вечером 20 января в горах Афганистана потерпел крушение бизнес-джет Falcon 10. Он эвакуировал из Таиланда в РФ Анатолия и Анну Евсюковых. Последняя находилась в крайне тяжелом состоянии из-за неназванной на тот момент болезни.

На борту самолета находились шесть человек. Супруги погибли. Выжили двое пилотов и двое сопровождавших пару врачей. По факту катастрофы СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).