Врач оценил, насколько опасно было перевозить Евсюкову регулярным рейсом Врач Осипов: Евсюкову нельзя было везти регулярным рейсом из-за ее заразности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если бы погибшую в Афганистане Анну Евсюкову повезли в РФ регулярным рейсом, заболеть стафилококковым эпидермолизом могли и другие пассажиры, заявил в беседе с NEWS.ru главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Так он прокомментировал запрет тайских медиков эвакуировать женщину самолетом «Аэрофлота». Специалист напомнил, что при этом заболевании инфекция находится на поверхности тела.

[При стафилококковом эпидермолизе] на коже возникают поражения в виде пузырей, они лопаются, начинают мокнуть. А в этом всем находится стафилококк. В таком случае он очень заразен, это же инфекция. А самолет — это замкнутое пространство, поэтому заболевание могло распространиться на всех его пассажиров, — объяснил Осипов.

Однако собеседник NEWS.ru не смог уточнить, насколько женщина действительно нуждалась в транспортировке в Москву. Он предположил, что такое решение могли принять родственники из-за дорого лечения за рубежом. При этом Осипов заметил, что Евсюкову не стали бы перевозить в Россию, если бы врачи решили, что это плохо скажется на ее состоянии.

Вечером 20 января в горах Афганистана потерпел крушение бизнес-джет Falcon 10. Он эвакуировал из Таиланда в РФ Анатолия и Анну Евсюковых. Последняя находилась в крайне тяжелом состоянии: у нее диагностировали стафилококковый эпидермолиз, который крайне редко встречается у взрослых.

В результате авиакатастрофы супруги погибли. Выжили двое пилотов и двое сопровождавших пару врачей. В связи со случившимся СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).