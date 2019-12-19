https://static.news.ru/photo/3ca0e594-2286-11ea-adaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Звук, похожий на взрыв, услышали находящиеся неподалёку от главного здания ФСБ на Лубянке очевидцы.

Как передаёт корреспондент NEWS.ru, в районе ЧП в центре Москвы замечен спецназ с щитами. По информации от других свидетелей происходящего, в районе происшествия снова раздавалась стрельба.

По данным ЦОС ФСБ, один нападавший открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Нападавший нейтрализован, его личность в настоящий момент устанавливается. Спецслужбы уже квалифицировали происшествие как теракт. Из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы.

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