https://static.news.ru/photo/bb6e3928-2270-11ea-9d14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родители нашли кровоподтёк у своего сына. Они обнаружили, что воспитательница дошкольной группы московской школы № 1241 нанесла травму малышу и попыталась скрыть этот факт при помощи зелёнки.

Педагог попыталась успокоить ребёнка и сильно схватила его за плечо, из-за чего остался синяк. Она решила измазать всю группу антисептическим средством, объяснив детям, что это — игра в «раскраски», передаёт телеканал «360».

Директор образовательного учреждения Антон Алексеев сообщил, что в настоящий момент воспитательница временно не работает. Он лично держит ситуацию под контролем.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет по Свердловской области начал проверку по делу о ребёнке, который скончался в Екатеринбурге из-за инфекции. Мать малыша настаивает, что в трагедии виноваты персонал частного детского сада и врачи скорой помощи.