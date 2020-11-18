Ворота упали на школьника на уроке физкультуры под Петербургом

https://static.news.ru/photo/eb5c9b10-29d2-11eb-becf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На 13-летнего школьника упали ворота во время урока физической культуры в городе Мурино в пригороде Санкт-Петербурга. Ребёнок получил тяжёлые травмы и был доставлен во Всеволожскую больницу.

По данным следствия, 18 ноября <...> во время проведения урока физкультуры в одной из школ города Мурино <...> на 13-летнего ребёнка упали ворота. В результате ребёнок получил травмы, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью, — сообщили в СУ СК по Ленинградской области.

Ведомство возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи провели осмотр места ЧП, изъяли записи с камер видеонаблюдения и документы, а также допросили сотрудников образовательной организации.

Сейчас сотрудники СК устанавливают ответственных за сохранность жизни и здоровья детей в школе, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач-педиатр напала с молотком на ученика младших классов одного из лицеев в Краснодаре. Она начала затаскивать ребёнка в подъезд, но за ребёнка вступилась прохожая.