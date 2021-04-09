Вооружённый мужчина забаррикадировался в отеле на Гавайях

https://static.news.ru/photo/6267b4a0-9ac7-11eb-bcd6-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Мужчина с огнестрельным оружием забаррикадировался в номере отеля Kahala Hotel & Resort в гавайском городе Гонолулу. Он открыл стрельбу по сотрудникам учреждения, рассказали в гостинице.

В организации отметили, что из здания эвакуировали гостей и работников.

Этим вечером один из постояльцев забаррикадировался в одном из номеров отеля Kahala. Наши сотрудники службы безопасности и правоохранительные органы эвакуировали гостей и сотрудников с близлежащей территории, все находятся в укрытии, — цитирует заявление отеля телеканал Hawaii News Now.

В полиции рассказали, что мужчина скрывается в номере на четвёртом этаже. Людей, которые находились в близлежащих номерах, эвакуировали, остальных попросили оставаться в фойе отеля. По словам представителя правоохранительных органов города Брайана Линча, злоумышленник несколько раз выстрелил через дверь номера. В результате ЧП никто не пострадал.

По предварительной информации, мужчина, который находится в номере один, является военнослужащим.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент США Джо Байден заявил, что вооружённое насилие в стране приняло характер эпидемии. Он представил меры по ужесточению правил оборота огнестрельного оружия. По его словам, эта ситуация обходится стране в $280 млрд каждый год, каждый день на территории государства «стреляют в 316 человек, 106 из них умирают».