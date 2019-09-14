Случаи нападения волков зафиксированы в Симферопольском районе Крыма, пострадали три человека. Информацию об этом распространили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
Зафиксированы случаи нападения хищника в районе сёл Привольное и Перевальное Симферопольского района, — цитирует сообщение «Интерфакс».
Раненые госпитализированы.
В предыдущий раз случай нападения волков на людей был зафиксирован в 2007 году в Первомайском районе республики. Однако ежегодно эти дикие звери нападают на домашних животных.
Как писал News.ru, на территории поселения Краснопахорское Троицкого административного округа Москвы до 5 ноября действует карантин по бешенству. Два месяца там запрещено проводить выставки домашних животных, торговать ими и вывозить за пределы территории. Отлов диких зверей тоже запрещён.