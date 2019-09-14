https://static.news.ru/photo/470ae20a-d6ff-11e9-90d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Случаи нападения волков зафиксированы в Симферопольском районе Крыма, пострадали три человека. Информацию об этом распространили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Зафиксированы случаи нападения хищника в районе сёл Привольное и Перевальное Симферопольского района, — цитирует сообщение « Интерфакс ».

Раненые госпитализированы.

В предыдущий раз случай нападения волков на людей был зафиксирован в 2007 году в Первомайском районе республики. Однако ежегодно эти дикие звери нападают на домашних животных.

Как писал News.ru, на территории поселения Краснопахорское Троицкого административного округа Москвы до 5 ноября действует карантин по бешенству. Два месяца там запрещено проводить выставки домашних животных, торговать ими и вывозить за пределы территории. Отлов диких зверей тоже запрещён.

В апреле в Минприроды республики сообщали, что на численности животных на полуострове отразилось присоединение Крыма к России. Так, за последние пять лет в регионе заметно увеличились популяции зайцев-русаков и волков.