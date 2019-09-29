https://static.news.ru/photo/a4ec3f44-d1c4-11e9-82ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Калининский районный суд Твери принял решение о назначении штрафа в размере 200 тысяч рублей водителю, повторно управлявшему машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские уже останавливали шофёра за подобное правонарушение, передаёт TVTVER . К моменту задержания он ещё не успел отбыть наказание, назначенное арбитражем.

В результате мужчина оформил явку с повинной и попросил вынести приговор без разбирательства в суде. Его лишили прав на два года и оштрафовали.

Нарушитель может выплачивать сумму в течение 20 месяцев, однако минимальный платёж составляет 10 тысяч рублей.

В июне, как писал News.ru, президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за «пьяные» ДТП. Если авария с участием нетрезвого водителя привела к гибели человека, виновному грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.