Калининский районный суд Твери принял решение о назначении штрафа в размере 200 тысяч рублей водителю, повторно управлявшему машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские уже останавливали шофёра за подобное правонарушение, передаёт
В результате мужчина оформил явку с повинной и попросил вынести приговор без разбирательства в суде. Его лишили прав на два года и оштрафовали.
Нарушитель может выплачивать сумму в течение 20 месяцев, однако минимальный платёж составляет 10 тысяч рублей.
В июне, как писал News.ru, президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за «пьяные» ДТП. Если авария с участием нетрезвого водителя привела к гибели человека, виновному грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.