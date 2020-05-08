Водитель в Подмосковье сбил ребёнка и уехал

Автомобиль наехал на ребёнка в поселении Немчиновка в Одинцово Московской области. В результате ДТП пешеход получил травмы.
Водитель скрылся с места ДТП, рассказали в местном ГУ МВД. В настоящее время силовики ищут нарушителя.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают помощь врачи,
Как писал NEWS.ru ранее, в Сети опубликовали видеоролик с ДТП на 85-м километре МКАД. Запись была сделана с регистратора автомобиля. В результате инцидента скончались три человека.
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