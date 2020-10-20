Машина в Москве врезалась в скорую, вылетела на тротуар и сбила пешехода

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Троллейбус врезался в столб в городе Коврове Владимирской области. В результате ДТП пострадали семь человек, сообщили в местном МВД.

Инцидент произошёл примерно в 15:20 на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Чкалова, передаёт РИА Новости. Произошёл наезд троллейбуса на столб. В настоящее время за медицинской помощью обратились семь пассажиров транспортного...