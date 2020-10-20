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Машина в Москве врезалась в скорую, вылетела на тротуар и сбила пешехода

17:49, 20 октября 2020 15
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием каршеринговой машины и скорой помощи произошла в столичном районе Измайлово. В результате ДТП легковой автомобиль вынесло на тротуар, и он сбил женщину.

Медики, которые прибыли на место ЧП, не смогли спасти пешехода, передаёт «Московский Комсомолец».

По предварительной информации, автомобиль скорой ехал с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Он проехал перекрёсток на красный свет, а машина каршеринга двигалась на зелёный.

Инцидент произошёл на перекрёстке 11-й Парковой улицы и Измайловского бульвара.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирская «Газель» с детьми перевернулась после столкновения с легковым авто в Петербурге. ДТП произошло на пересечении улиц Купчинская и Малая Балканская во Фрунзенском районе города.

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