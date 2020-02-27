https://static.news.ru/photo/c0ed8ff6-5994-11ea-a546-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

12-летний житель Твери обратился к врачам с переломом руки. Он получил травму при закрытии дверей автобуса.

Пострадавший садился в ЛиАЗ маршрута № 55. Двери закрутились и зажали руку, передаёт Tverigrad.ru. Он рассказал, что шофёр сначала не пускал людей в транспортное средство и говорил, что получивший повреждения пассажир сломал двери.

В настоящий момент местная ГИБДД проводит проверку.

Ранее NEWS.ru писал, что более ста дорожно-транспортных происшествий произошло в 2019 году в Подмосковье по вине водителей автобусов. Почти 90% аварий, в которых пострадали люди, произошло по вине водителей автобусов, осуществляющих регулярные перевозки. Всего в 2019 году зарегистрированы 272 аварии с участием автобусов.