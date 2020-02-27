12-летний житель Твери обратился к врачам с переломом руки. Он получил травму при закрытии дверей автобуса.
Пострадавший садился в ЛиАЗ маршрута № 55. Двери закрутились и зажали руку,
В настоящий момент местная ГИБДД проводит проверку.
Ранее NEWS.ru писал, что более ста дорожно-транспортных происшествий произошло в 2019 году в Подмосковье по вине водителей автобусов. Почти 90% аварий, в которых пострадали люди, произошло по вине водителей автобусов, осуществляющих регулярные перевозки. Всего в 2019 году зарегистрированы 272 аварии с участием автобусов.
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