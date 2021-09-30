Власти опровергли стрельбу в школе

В московской школе № 1374 и на её территории не было стрельбы. Инцидент, о котором пишут СМИ, произошёл за пределами образовательного учреждения. Никто из детей не пострадал, рассказала директриса организации Екатерина Юшкова. Об этом NEWS.ru сообщили в Департаменте образования и науки столицы.
Сегодня, 30 сентября, после уроков за пределами территории школы с родителем одной из наших учениц произошёл инцидент. Никто из ребят и сотрудников школы не пострадал. Стрельбы в школе или на территории не было, — отметила Юшкова.
По её словам, сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Инцидент произошёл на Палехской улице в Ярославском районе. СМИ сообщили, что мужчина выстрелил в воздух из пистолета в школе на северо-востоке Москвы. По данным журналистов, отец одной из учениц пришёл в школу, устроил драку с обидчиками дочери, достал пистолет и выстрелил в воздух.