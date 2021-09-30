Власти опровергли стрельбу в школе

Мужчина выстрелил в воздух из пистолета в школе на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, таким образом отец одной из учениц пытался разобраться с её обидчиками. Инцидент произошёл на Палехской улице в Ярославском районе. Очевидцы услышали стрельбу и обратились в экстренные службы, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, отец одной из учениц пришёл в школу, устроил драку с обидчиками дочери, достал пистолет и выстрелил в воздух. Мужчина попытался скрыться, но его задержали полицейские. При этом...