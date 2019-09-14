Причиной гибели четырёх человек в поселке Магнитка стало скопление газа в подвале. Об этом сообщил глава Кусинского района Челябинской области, где произошло ЧП, Юрий Лысяков.
В подвале одноэтажного дома произошло скопление углекислоты. Жильцы, спустившиеся в подвал, отравились газом, — цитирует Лысякова
ТАСС.
Анонимный источник агентства добавил, что причиной гибели стал газ, якобы образовавшийся от хранящегося в подвале гнилого картофеля.
Как писал News.ru, ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе один ребёнок, скончались в результате взрыва снаряда в подвале одного из частных домов посёлка Магнитка Челябинской области.