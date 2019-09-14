https://static.news.ru/photo/b865afa0-d724-11e9-9b18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Причиной гибели четырёх человек в поселке Магнитка стало скопление газа в подвале. Об этом сообщил глава Кусинского района Челябинской области, где произошло ЧП, Юрий Лысяков.

В подвале одноэтажного дома произошло скопление углекислоты. Жильцы, спустившиеся в подвал, отравились газом, — цитирует Лысякова ТАСС .

Анонимный источник агентства добавил, что причиной гибели стал газ, якобы образовавшийся от хранящегося в подвале гнилого картофеля.

Как писал News.ru, ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе один ребёнок, скончались в результате взрыва снаряда в подвале одного из частных домов посёлка Магнитка Челябинской области.