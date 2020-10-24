Власти Кубани готовы использовать санавиацию после взрыва на танкере

https://static.news.ru/photo/1a5f3bb4-1639-11eb-8b52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Красноярского края Вениамин Кондратьев заявил о готовности задействовать санавиацию для помощи морякам с терпящего крушение в Азовском море танкера «Генерал Ази Асланов».

Медики региона готовы при необходимости оперативно выехать на место и оказать медицинскую помощь членам экипажа танкера «Генерал Ази Асланов». Если потребуется — задействуем санавиацию, — подчеркнул политик.

В настоящий момент в регионе организована работа оперативного штаба, отметил он в своём Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, вечером 24 октября на танкере произошёл взрыв. Экипаж корабля состоит из 13 человек. Десятерых из них спасли, троих до сих пор ищут. По данным СМИ, причиной ЧП стала детонация взрывоопасных веществ. В результате три человека оказались за бортом.

Танкер следовал в порт Кавказ. По предварительной информации, взрыв произошёл из-за нарушения техники безопасности при проведении огневых работ.

В Росморречфлоте заявили, что судно получило серьёзные повреждения, но остаётся на плаву.