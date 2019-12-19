В Интернете появились кадры с места стрельбы возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве. На кадрах видны бегущие люди и слышны автоматные очереди.
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По данным Telegram-канала «112», стрельба
Как писал NEWS.ru, согласно предварительной информации, в результате ЧП погибли от одного до трёх силовиков. В столице введён план «Сирена». В СМИ сообщили, что всего нападавших было двое, один из стрелков вёл прицельный огонь. На объектах ФСБ ввели план «Крепость».
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