https://static.news.ru/photo/f4c988cc-2279-11ea-a178-fa163e074e61_660.jpg Фото: fishy_god/instagram.com

В Интернете появились кадры с места стрельбы возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве. На кадрах видны бегущие люди и слышны автоматные очереди.

Запись опубликовали в Instagram очевидцы.

По данным Telegram-канала «112», стрельба началась в приёмной ФСБ. Позже нападавшие выбежали на улицу и открыли огонь там. В настоящий момент близлежащие улицы перекрыты сотрудниками силовых ведомств.

Как писал NEWS.ru, согласно предварительной информации, в результате ЧП погибли от одного до трёх силовиков. В столице введён план «Сирена». В СМИ сообщили, что всего нападавших было двое, один из стрелков вёл прицельный огонь. На объектах ФСБ ввели план «Крепость».