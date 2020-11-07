Видео с места убийства четырёх человек в Екатеринбурге попало в Сеть

В Интернете появилась видеозапись из жилого дома в Екатеринбурге, где во время вечеринки были убиты четыре человека.
На кадрах видны многоэтажка и вход в подъезд. Также журналисты телеканала «360»
В самой квартире были обнаружены молоток и отвёртка.
Убийство четырёх человек произошло в Екатеринбурге в ночь на 7 ноября. Тела с огнестрельными ранениями обнаружили в одной из квартир города. Силовики возбудили уголовное дело, передаёт региональное СУ СК РФ.
Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнюю жительницу Москвы, которая заказала убийство собственного отца, не поделив с ним квартиру. За совершение преступления женщина была готова заплатить полтора миллиона рублей. Пока она искала исполнителя, о её планах стало известно полиции. Сотрудники правоохранительных органов отслеживали встречи и переговоры женщины с людьми, которые выступали в роли наёмных убийц.