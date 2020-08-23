Появилось видео дрифта автобуса-«гармошки» в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/3d379ada-e5df-11ea-938b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский автобус-«гармошка» устроил дрифт в Санкт-Петербурге, неудачно повернув к остановке с соседней улицы. Транспортное средство занесло на дороге, и оно перекрыло всю проезжую часть.

Инцидент произошёл сразу после того, как автобус повернул с улицы Зины Портновой на Ленинский проспект. Переднюю часть автобуса развернуло лицом к тротуару, в то время как задняя продолжила ехать прямо. В таком положении он проскользил, как по льду, несколько десятков метров.

Заблокированными оказались все четыре полосы. На некоторое время движение транспорта застопорилось. Пострадавших в результате аварии нет. Видео выложило издание «Невские новости».

По предварительным данным, ЧП произошло из-за сбоя в работе тормозной системы.

Ранее в Москве, как сообщал NEWS.ru, грузовой автомобиль врезался с отказавшими тормозами в пассажирский автобус. Пострадали десять человек, двое госпитализированы.