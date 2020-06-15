Вертолёт премьера Казахстана совершил экстренную посадку

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Представитель АО «Казавиаспас» Анар Хамитова рассказал о ЧП с вертолётом председателя правительства Казахстана Аскара Мамина. По её словам, транспортное средство совершило экстренную посадку в городе Таразе.

Инцидент произошёл 12 июня, передаёт «Казинформ». Пилот увидел сообщение об отказе работы гидравлической системы на приборной панели. Машина включила дублирующую систему, однако, в соответствии с рекомендациями, было принято решение об экстренной посадке.

В настоящий момент работает специальная комиссия, которая должна выяснить причину случившегося.

В правительстве отметили, что при посадке никто не пострадал. Кроме того, судно Ми-171 не получило повреждений, сообщает РИА Новости.

12 июня правительственная группа во главе с премьер-министром Аскаром Маминым совершала рабочую поездку в Джамбульскую область страны. Кроме того, главу кабмина сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов, у которого нашли коронавирус. Анализы Мамина дали отрицательный результат.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт «Почты России» совершил экстренную посадку в московском аэропорту Жуковский. Лайнер вылетел из столицы в Якутск 15 июня в 0:30 по московскому времени. После взлёта сработал датчик неисправности. Экипаж принял решение об экстренной посадке.