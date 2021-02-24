Вертолёт перевернулся при приземлении под Великим Новгородом

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Вертолёт Robinson повернулся набок при приземлении на специальной площадке в Новгородской области. Инцидент произошёл при тренировочном полёте, сообщили в северо-западном управлении на транспорте СК.

Это произошло во время тренировочного полёта, когда шло приземление, вертолёт перевернулся набок, — рассказали в ведомстве.

В момент ЧП в кабине машины находился только пилот, пассажиров не было. После случившегося транспортное средство получило повреждения, однако никто не пострадал.

В ходе выполнения указанного тренировочного полёта вертолёт при висении столкнулся со снежным бруствером и опрокинулся на левый бок. В результате опрокидывания вертолёт получил серьёзные повреждения фюзеляжа, несущего винта, редуктора, остекления кабины, хвостовой балки, — добавили в СК.

В результате следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшие по неосторожности причинение крупного ущерба. Признанным виновными по этой статье может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 6 февраля самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Магнитогорск, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Экипаж был вынужден принять соответствующее решение из-за трещин в лобовом стекле воздушного судна. На борту находился 61 пассажир, включая троих детей.