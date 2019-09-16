https://static.news.ru/photo/f15f75aa-d86b-11e9-b071-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экстренные службы Ханты-Мансийска прибыли в аэропорт города для ликвидации последствий аварийной посадки вертолёта Ми-26.

Как сообщает сайт спасательной службы «Центроспас-Югория», на месте работают пожарные. Стало ли возгорание причиной аварийного приземления или вертолёт загорелся уже на земле, сообщение не уточняет. По предварительной информации, пострадавших при инциденте нет.

Следственный комитет РФ проводит проверку по факту аварийной посадки самолёта Як-42 в Новосибирске. Как ранее передавал News.ru, пилоты приняли решение о приземлении после отказа одного из двигателей.