https://static.news.ru/photo/35eb636a-1e4d-11ea-b68f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

В одной из квартир трёхэтажного жилого дома на территории Комсомольска-на-Амуре произошёл взрыв газа, в результате которого пострадал один человек. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщили пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Пострадавшим от взрыва газа оказался хозяин квартиры. В МЧС уточнили, что он был госпитализирован с ожогами конечностей.

По предварительным данным, в результате хлопка произошло повреждение оконного остекления на кухне. Несущие конструкции дома не пострадали. Дом газифицирован, — передаёт «Интерфакс — Дальний Восток» сообщение от ГУ МЧС.

Информация о других пострадавших в результате взрыва газа на данный момент отсутствует. На месте ЧП работают спасатели и пожарные. Причины произошедшего выясняются.

Ранее NEWS.ru писал, что взрыв газа в жилом доме в Тюмени, из-за которого погиб один человек, произошёл из-за повреждения газопровода. Об этом сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Север».