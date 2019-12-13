Во время выполнения работ по тушению возгорания на складе в районе Варшавского шоссе на юге Москвы пострадал один человек. Предположительно, это был пожарный. Об этом NEWS.ru сообщили в столичных экстренных службах.
В настоящее время площадь возгорания составляет 3 тысячи квадратных метров. Периодически происходят взрывы газовых баллонов. В данный момент интенсивное распространение огня продолжается.
Обрушение на площади достигло 200 кв. метров.
Ранее NEWS.ru писал, что на юге Москвы в районе Варшавского шоссе произошло возгорание на складе тканей.
Уточняется, что огонь распространяется очень быстро, периодически происходят взрывы. В тушении пожара решено использовать авиацию. Со слов очевидцев, внутри здания проходят газовые трубы и находится трансформаторная подстанция.
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