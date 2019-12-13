https://static.news.ru/photo/69b728bc-1d91-11ea-ade6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время выполнения работ по тушению возгорания на складе в районе Варшавского шоссе на юге Москвы пострадал один человек. Предположительно, это был пожарный. Об этом NEWS.ru сообщили в столичных экстренных службах.

В настоящее время площадь возгорания составляет 3 тысячи квадратных метров. Периодически происходят взрывы газовых баллонов. В данный момент интенсивное распространение огня продолжается.

Обрушение на площади достигло 200 кв. метров.

Ранее NEWS.ru писал, что на юге Москвы в районе Варшавского шоссе произошло возгорание на складе тканей.

Уточняется, что огонь распространяется очень быстро, периодически происходят взрывы. В тушении пожара решено использовать авиацию. Со слов очевидцев, внутри здания проходят газовые трубы и находится трансформаторная подстанция.