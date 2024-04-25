В Петербурге ребенок выпил детскую смесь и умер Двухнедельная девочка в Петербурге умерла после кормления детской смесью

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Двухнедельный ребенок в Санкт-Петербурге скончался после приема детской смеси, сообщает РЕН ТВ. Трагедия случилась вечером 24 апреля в квартире на Парашютной улице.

После кормления отец положил девочку в коляску и отошел в другую комнату к сыну.

Через 20 минут он вернулся в комнату проверить дочь и увидел, что у нее под носом, на щеке и подбородке кровь, — отметил собеседник.

Отец вызвал скорую помощь и попытался сделать ребенку искусственное дыхание. Однако когда медики прибыли на место, они констатировали смерть новорожденной.

Родитель уточнил, что малышка появилась на свет 12 апреля доношенной. Спустя пять дней новорожденную с 23-летней матерью выписали из роддома. Однако послеродовые осложнения вынудили женщину вернуться в больницу. 33-летний отец остался заботиться о дочери.

В Бурятии самостоятельное лечение ОРВИ родителями трехлетнего ребенка обернулось гибелью малыша. Трехлетний пациент скончался от передозировки парацетамолом. Малыша несколько дней лечили этим препаратом. Медики констатировали поражение печени и отметили, что организм не справился с осложнениями.