Двухнедельный ребенок в Санкт-Петербурге скончался после приема детской смеси, сообщает РЕН ТВ. Трагедия случилась вечером 24 апреля в квартире на Парашютной улице.
После кормления отец положил девочку в коляску и отошел в другую комнату к сыну.
Через 20 минут он вернулся в комнату проверить дочь и увидел, что у нее под носом, на щеке и подбородке кровь, — отметил собеседник.
Отец вызвал скорую помощь и попытался сделать ребенку искусственное дыхание. Однако когда медики прибыли на место, они констатировали смерть новорожденной.
Родитель уточнил, что малышка появилась на свет 12 апреля доношенной. Спустя пять дней новорожденную с 23-летней матерью выписали из роддома. Однако послеродовые осложнения вынудили женщину вернуться в больницу. 33-летний отец остался заботиться о дочери.
В Бурятии самостоятельное лечение ОРВИ родителями трехлетнего ребенка обернулось гибелью малыша. Трехлетний пациент скончался от передозировки парацетамолом. Малыша несколько дней лечили этим препаратом. Медики констатировали поражение печени и отметили, что организм не справился с осложнениями.