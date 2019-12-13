В Москве, в районе Чертаново горит склад тканей.
Огнём объяты тысячи квадратных метров помещений, кроме того, обрушилась часть кровли. Для ликвидации возгорания привлечены десятки единиц спецтехники, в том числе пожарные вертолёты. По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один человек — сотрудник МЧС.
Елена Ковалева/ТАСС
АГН «Москва»
АГН «Москва»
АГН «Москва»
АГН «Москва»
РИА Новости
Максим Григорьев/ТАСС
Капотня / ЮВАО / район Москвы/vk.com
Москва: Район Братеево/vk.com
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Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
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