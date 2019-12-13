10 лет назад 5 декабря 2009 года в Перми произошёл крупнейший в России по числу жертв пожар. В ночном клубе «Хромая лошадь» погибли 156 человек. Трагедия произошла во время празднования годовщины клуба. При проведении пиротехнического шоу в помещении случился пожар. Люди не успели покинуть здание. Суд признал виновными в трагедии владельца клуба, устроителей шоу и инспекторов пожарного надзора, ранее проводивших проверки. Подсудимые были приговорены к лишению свободы и штрафам, наибольший срок заключения получил владелец клуба Зак А.М. — 9 лет и 10 месяцев колонии.