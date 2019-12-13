В Москве, в районе Чертаново горит склад тканей.

Огнём объяты тысячи квадратных метров помещений, кроме того, обрушилась часть кровли. Для ликвидации возгорания привлечены десятки единиц спецтехники, в том числе пожарные вертолёты. По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один человек — сотрудник МЧС.

Елена Ковалева/ТАСС

АГН «Москва»

АГН «Москва»

АГН «Москва»

АГН «Москва»

РИА Новости

Максим Григорьев/ТАСС

Капотня / ЮВАО / район Москвы/vk.com

Москва: Район Братеево/vk.com

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Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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