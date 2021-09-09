В Марий-Эл из-за взрыва газа пострадали двое

В Звениговском районе Марий Эл произошёл взрыв газа в квартире двухэтажного дома. В результате ЧП два человека пострадали. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Пострадавшие в настоящий момент госпитализированы. Известно, что взрыв случился на первом этаже — при каких обстоятельсках, пока неизвестно. Подробности произошедшего уточняются .

Напомним, самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло 8 сентября. В результате взрыва и обвала жилого дома в Ногинске, по последним данным, погибли семь человек, пострадали 15, в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности.

ЧП произошло в доме № 9а по улице 28 Июня. До 30 квартир оказались разрушены, однако вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что здание подлежит восстановлению. При этом ранее в администрации Богородского городского округа Московской области не исключили расселения дома.